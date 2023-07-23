2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, kaptan Uğurcan Çakır çarpıcı açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki file bekçisi transferle ilgili gelen soruya yanıt verirken, Galatasaray'la ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, önümüzdeki sezon çalışmalarını Slovenya'da kampa girerek sürdürüyor.

Devam eden kampta bordo-mavili takımın kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çıkan transfer haberleriyle ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip kulübe götürmediğim durumlar da vardı. Kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim. Teklif geldiğinde kulübüm 'hayır' demişti. Ben de olgunlukla karşılaşmıştım. Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.