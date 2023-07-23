Önümüzdeki sezon için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, transferde ise ince eleyip sık dokuyor. Önümüzdeki yıl şampiyon ünvanını korumak ve 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen G.Saray, son olarak Cedric Bakambu'yu İstanbul'a getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçen yönetim ve Erden Timur, yıldız futbolcu için harekete geçti ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)