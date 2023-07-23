TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim için bomba iddia! Yeni takımı...

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda ayrıldığından beri bir takımı yönetmedi. Deneyimli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 09:23