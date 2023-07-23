Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim için bomba iddia! Yeni takımı...
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda ayrıldığından beri bir takımı yönetmedi. Deneyimli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2023- 09:23
Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli çalıştırıcının, Suudi Arabistan Milli Takımı ile temas halinde olduğu aktarıldı.
Federasyon Başkanı Al-Misehal, milli takım hocasını kısa süre içinde belirleyeceklerini söyledi.