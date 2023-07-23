Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Leandro Paredes konusunda ortaya çıkan olumsuz gelişmeler sonrasında sarı-kırmızılı ekip arayışlarını genişletme kararı aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Paredes yerine 3 aday! Transfer sihirbazı Erden Timur devrede
Son şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Leandro Paredes konusunda istediği sonucu bir türlü alamayan sarı-kırmızılı ekip rotayı çevirdi. Cimbom, Arjantinli yıldızın yerine diğer 3 adayı gündemine aldı. Transfer sihirbazı Erden Timur bizzat devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Manchester United'dan Fred ve Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'le ilgilenen Cimbom adaylar arasına eski bir tanıdık ismi daha ekledi.
Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon Fenerbahçe ile transfer etmek için savaş verilen William Carvalho ile de için hem menajeri hem de Betis ile temas kurulma kararı alındı.