Son dakika transfer haberi: Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Bakambu transferini KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.