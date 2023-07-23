Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Yok artık Galatasaray! Wilfried Zaha'dan sonra bir yıldız daha...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Zalgiris maçı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vites düşürmüyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı ekledi. Cimbom, hızını alamadı ve Tottenham'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sar��-kırmızılılar, ilk olarak İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katmıştı.
Hücum hattına Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transfer edildi.