Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Cedric Bakambu ile anlaşma sağlamıştı. Cimbom, golcü oyuncunun maliyetini açıkladı.

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Cédric Bakambu! 💛❤️

🫢👈 @Bakambu17 pic.twitter.com/1SDhwim051

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023