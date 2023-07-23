Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wilfried Zaha ile anlaştı! İşte yıldız ismin kazanacağı ücret
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatında hız kazandı. Halil Dervişoğlu ve Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir transfer açıkladı. Kurmaylar, Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte Galatasaray'ın Zaha'ya vereceği rakam... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi ile açılışı yapıyor.