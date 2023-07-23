Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor.
Galatasaray Mauro Icardi için geri sayımda! Wanda Nara...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Icardi bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle Wanda Nara'nın sağlık durumuna gözler çevrildi. Arjantinli futbolcunun eşinin sonuçları açıklanınca İstambul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor.
Ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor.
Söz konusu isim Mauro Icardi...