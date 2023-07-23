GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Polonyalı stoper! Transfer...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da savunma hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi. Yönetim Mathias Ross'un kiralık gönderilmesinin ardından alternatif noktasında temaslara başladı. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 06:40