Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme mücadelelerine çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Polonyalı stoper! Transfer...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da savunma hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi. Yönetim Mathias Ross'un kiralık gönderilmesinin ardından alternatif noktasında temaslara başladı. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Cimbom 2. tur ön eleme karşılaşmasında Zalgris ile karşı karşıya gelecek.
3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk yönetime transferi işaret etti.