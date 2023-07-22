TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'da Mert Müldür yarışı! İşte verilen teklifler

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürürken iki takımda şampiyonluk yaşamak istiyor. Dev rekabet yüz yılı aşkın devam ederken bu sefer de Mert Müldür transferi için yarışılacak. İşte detaylar... (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2023- 10:28 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023- 10:32