Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, zaman zaman aynı oyuncu için yarışıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'da Mert Müldür yarışı! İşte verilen teklifler
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürürken iki takımda şampiyonluk yaşamak istiyor. Dev rekabet yüz yılı aşkın devam ederken bu sefer de Mert Müldür transferi için yarışılacak. İşte detaylar... (GS FB spor haberi)
O isimlerden biri de milli futbolcu Mert Müldür...
Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraş verdiği Mert Müldür'de Galatasaray da devreye girdi.