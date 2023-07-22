Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
TRANSFER HABERİ: Cimbom'a dev stoper! Nelsson'un alternatifi geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transfer çalışmaları hızla sürüyor. Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isterken Victor Nelsson'a gelen teklifler aklını karıştırıyor. Yıldız futbolcuya alternetif olarak sarı-kırmızılı ekip dev stoperi radarına aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.