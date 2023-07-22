2023-2024 hazırlıkları kapsamında Galatasaray, Avusturya'da kampa girdi ve sarı-kırmızılıların bu dönemi sona erdi.
Bu transferler çok konuşulur! Galatasaray'da Erden Timur bombaları patlatıyor
2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almak ve sezonu mutlu sonla kapatarak şampiyon ünvanını korumak istiyor. Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, başkan vekili Erden Timur bu konuda yoğun mesai harcıyor. Cimbom'da transferde vites yükseltilirken, 4 yıldız konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom bu süreçte 4 hazırlık maçına çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Kisvarda'yı 2-0 ve Csakvari TK'yı 4-2 ile geçen Aslan, Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Sturm Graz'a 2-0 boyun eğdi.