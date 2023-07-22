Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Ne Crystal Palace ne Fenerbahçe! Galatasaray'dan Wilfried Zaha'ya dudak uçuklatan teklif
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatında hız kazandı. Halil Dervişoğlu ve Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir atağa kalktı. Kurmaylar, Wilfried Zaha için dudak uçuklatan bir teklife imza attı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi ile açılışı yapıyor.