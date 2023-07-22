TRANSFER HABERİ - Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Yapılan teklif...

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde ve Avrupa'da istediği başarıyı almak için kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom, yıldız ismi kadrosuna katmak için dikkat çeken bir teklif yaptı. Ancak Aslan'ın transferdeki rakibi de bu teklifin altında kalmadı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2023- 18:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023- 18:54