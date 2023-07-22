TRANSFER HABERİ - Galatasaray Günay Güvenç ile anlaşma sağladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde önemli bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip Günay Güvenç ile anlaşma sağladı. | Galatasaray haberleri

Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Okan Kocuk'un ayrılığının ardından Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci arayan sarı-kırmızılılar, aradığı file bekçisini buldu.

Cimbom, Gaziantep FK'nın 32 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'le anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezona Gaziantep FK'da başlayan Günay Güvenç, takımının deprem nedeniyle ligden çekilmesinin ardından Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giydi.

Günay, kariyerinde Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Beşiktaş, Göztepe, Adanaspor ve Stuttgarter Kickers'da forma giydi.