GALATASARAY HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçına hazırlanırken, transferde de gaza bastı. Ayrıca Cimbom'un devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)