Galatasaray, Mauro Icardi'yi Cedric Bakambu ile buluşturmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...
Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte gözler Mauro Icardi'nin yanına eklenecek olan yıldzı golcüde. Kurmaylar, Icardi'den önce o ismin transferini noktalayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, Mauro Icardi'yi Cedric Bakambu ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Kongolu forvetin Mauro Icardi'nin alternatifi olması bekleniyor.
Ancak Arjantinli yıldızın, eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca Bakambu transferi daha da önem kazandı.