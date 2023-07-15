GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kampa götürülmemişti! O isme 1 talip daha çıktı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kampa götürülmemişti! O isme 1 talip daha çıktı

Önümüzdeki sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da, kafilede yer almayan o isme bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 11:32