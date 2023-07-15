Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampına alınmayan Taylan Antalyalı'nın talipleri bitmiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kampa götürülmemişti! O isme 1 talip daha çıktı
Önümüzdeki sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da, kafilede yer almayan o isme bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un görüştüğü 28 yaşındaki orta sahaya, Adana Demirspor da talip oldu.
Forma giymek istediği için ayrılacak Taylan, ABD kulüpleriyle de temasta...