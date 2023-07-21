Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Hollanda ekibi NEC Nijmegen, sarı-kırmızılı ekipten Mathias Ross'u kiraladı. Ross, sezon sonuna kadar NEC Nijmegen forması giyecek.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre The Football Club N.E.C. BV, Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.