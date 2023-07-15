Galatasaray transferde vites yükseltti! Yıldız isme 1 hafta süre

Gelecek sezon iddialı olmak isteyen Galatasaray, transferde vites yükseltti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna yıldız bir ismi takviye etmeyi planlıyor. Ancak dünya yıldızı, henüz anlaşmaya imza atmadı. Kurmaylar ise oyuncuya süre tanıdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 06:40