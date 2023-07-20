Ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halili Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan, Mauro Icardi içinse gün sayan Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, temmuz başında imza attığı Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Kongolu golcünün cuma günü sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasını terleten Bakambu, Yunan ekibiyle çıktığı 40 maçta 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.