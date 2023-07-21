Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Romelu Lukaku ısrarı! Dursun Özbek'ten yeni hamle
Son şampiyon Galatasaray'da golcü harekatı sürüyor. Romelu Lukaku ile yakın temas içerisinde olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, transferde bizzat devrede. Daha önce Belçikalı yıldız ile görüşen Özbek, yeni bir hamleye imza attı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda uzun süredir Mauro Icardi'nin gelişi bekleniyor.
Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, "Mauro Icardi'nin eşi ile ilgili sağlık konusu var. Birkaç test daha var. Sonrasında gelecekler." açıklamasını yaptı.