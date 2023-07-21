Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, 6 numara pozisyonuna takviye yapacak.
Galatasaray'dan Nampalys Mendy bombası! Transfer planı hazır
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Leicester City'den ayrılan Senegalli orta saha oyuncusu Nampalys Mendy'i kadrosuna katmak için planını hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom'un, son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan Namplys Mendy için atak yaptığı ortaya çıktı.
CİMBOM'DAN 1.5 MİLYON EURO
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, küme düşen Leicester City'den ayrıldı.