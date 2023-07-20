GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom geri sayımda! Erden Timur...

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda transferde geri sayıma geçildi. Yönetim özellikle Icardi'nin yanı sıra bir golcü takviyesi için yıldız isimle anlaşmaya çok yaklaştı. İşte Erden Timur'un bitirdiği o futbolcu ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 06:40