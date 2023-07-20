Yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray son hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom geri sayımda! Erden Timur...
Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda transferde geri sayıma geçildi. Yönetim özellikle Icardi'nin yanı sıra bir golcü takviyesi için yıldız isimle anlaşmaya çok yaklaştı. İşte Erden Timur'un bitirdiği o futbolcu ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgris ile karşılaşacak Aslan, yurt dışı kampını sonlandırarak Türkiye'ye dönüş yaptı.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.