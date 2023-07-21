Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! Sıra o futbolcuda
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hızla devam ederken transfer çalışmaları da devam ediyor. Cimbom'da yeni kadro kurulmak isterken futbolcularından flaş haberler geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaprak dökümü yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda gözler Zalgiris ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çevrildi.
Cimbom'da bir yandan transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.