TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Kerem'den vazgeçmiyor!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer dönemi oldukça hareketli geçerken Angelino dışında oyuncu açıklanmaması merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir gündeminde olan yıldız isim için temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2023- 10:54