Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Kerem'den vazgeçmiyor!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer dönemi oldukça hareketli geçerken Angelino dışında oyuncu açıklanmaması merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir gündeminde olan yıldız isim için temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürüyor.
Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar Kaan Ayhan'ın bonservisini alırken, Leipzig'den de Angelino'yu kiraladı.
Buruk'un takviye yapılmasını istediği bölgeler arasında orta saha da yer alıyor.