Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom kapıyı kapattı! İtalyan devinin teklifine ret
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim özellikle Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Torreira için kararını verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…
Hem futbolcu hem kulüp yeni sezonda da birlikte yürümeye kararlı.
Gelen teklifler görüşme yapılmadan reddediliyor ama buna rağmen İtalyan ekibi Lazio'nun, Uruguaylı için ısrarı bitmiyor.