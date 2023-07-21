Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında gündeme dair konuştu. "TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında gündeme dair konuştu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Yönetmelikler var, merdivende oturuyoruz diye para cezası veriliyor. Oraya kadar hassassanız, yönetmeliğe karşı gelen takımları ayıramazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, 5 yıldızlı formaya da gereğini yapmalıydı.

"G.SARAY'DAN F.BAHÇE TEPKİSİ!"

TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız.

Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez.

ERDEN TİMUR: HUKUK TANIMAMAK...

Burada bir hukuk-tanımamazlık var. Hukuk tanımamak, insanlığı tanımamak demek. Biz, insanlığı tanımayanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hukuğu çiğneyenlerin mağdurlaştırıldığı bir ortam, tamamen ülkeye, bu ülkenin gencine, insanına, toplumuna verilen zarardır. Bunun önüne geçeceğimizi burdan bildirmek istiyoruz.