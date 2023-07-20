Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Divock Origi'den Galatasaray'a haber geldi! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip çalışmalarında en son radarına Belçikalı yıldız futbolcu Divock Origi'yi takmıştı. Cimbom'a tecrübeli forvetten haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı Milan'lı golcü Divock Origi'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre West Ham ve Galatasaray'ın istediği Belçikalı futbolcu, Milan'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.