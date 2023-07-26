SERKAN KORKMAZ – DOST ACI SÖYLER
Sezon öncesi hazırlık maçlarından biri daha geride kaldı" demek isterdim ama diyemiyorum. Son derece önemli ve ciddi bir resmi maçtı dün akşamki... Skoru bu sayede "fena değil", oyunsa bu yüzden endişe verici...
SERKAN KORKMAZ – DOST ACI SÖYLER
Sezon öncesi hazırlık maçlarından biri daha geride kaldı" demek isterdim ama diyemiyorum. Son derece önemli ve ciddi bir resmi maçtı dün akşamki... Skoru bu sayede "fena değil", oyunsa bu yüzden endişe verici...
Şaka değil; Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Hem de son derece zayıf bir rakip karşısında. Zalgiris'i, 20 küsür lig maçını oynamış, hazır ve istim üstünde bir takım diye görenler şaka yapıyor olmalı. Arada orantısız bir güç farkı var.
Galatasaray muhabirleri, Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus ile başladı Okan hoca... Maçın ilk yarısı 2-1 Litvanya temsilcisi lehine bitebilirdi, golsüz eşitlikle soyunma odasına girildi.
Ev sahibi takım ilk yarıda daha net açılardan kaçırdığı golü daha dar açıdan ikinci yarının başında buldu. Sonuçta transfer şampiyonlukları, Zaha'yı kazanmak falan hep boş hevesler. Kupalar, sahayı kazanmadan kaldırılmıyor.
Şampiyonlar Ligi yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar için en önemli hedefken dün akşamki performans hayli tat kaçırıcıydı. Bu turda elenmenin tek bedeli Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak olmayabilir. Hiç zaman kaybetmeden orta sahaya bir iki transfer yapılıp, İcardi kazanılmalı.
Orta sahaya transfer, forvete İcardi lazım diyoruz da, geçen sezon boyunca övdüğümüz Nelsson - Bardakçı savunma ikilisi Şampiyonlar Ligi standartlarından çok uzakta göründüler. Fazlalıklardan kurtulmak da en az yapılacak transferler kadar önemli.
Sarı kırmızılarda artık transfer yapan yöneticilerin kahramanlıklarından bahsetmek yerine keşke sahada oynanan nitelikli futboldan konuşabilsek. Zaman çabuk geçiyor. Kimsenin kredisi sanıldığı kadar yüksek değil. Dost acı söyler. Neyse ki; Galatasaray camiası çok hızlı düşünüp, reaksiyon gösterebilen bir camia... Haydi!
LEVENT TÜZEMEN – İDMANDA OLMAZ
Galatasaray, oyuncu kalitesi olarak Zalgiris'ten çok üstün bir takım. Ancak ne kadar idman yaparsan yap eğer doğal çime alışmışsan sentetik çimde oynamak kolay değil.
Zemin dezavantajına rağmen G.Saray'ın yediği gol affedilemez. Çünkü ilk dakikadan itibaren Zalgiris, G.Saray'ı kendi sahasında çok adamla karşılıyor, kanatlardan hızlı hücumlarla golü kovalıyordu. Okan hoca kenardan bunu görmesine rağmen nedense takıma müdahalede geç kaldı.
Rakibin kapanması G.Saraylı oyuncularda 'Nasıl olsa kazanırız' rehaveti yarattı. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, önemli transferlere imza atıyorlar ama G.Saray bence yerli oyuncu kalitesini bir daha gözden geçirmeli.
Barış Alper, eğrisi doğrusuna gelen bir oyuncu. Bazen inanılmaz goller atıyor, bazen basitleri kaçırıyor. Zaniolo, Yunus, Kerem ve Barış Alper birbirlerine dört yabancı oyuncu gibiydi. İnsan idmanda bile bu kadar kolay pas hatası yapmaz.
Özellikle Berkan kaptırdığı toplarla izleyenleri çıldırttı. Berkan-Barış Alper ile ikinci yarıya başlaması Okan hocanın hatasıydı. Midtsjö ve Mertens'in girişiyle G.Saray'ın atmosferi değişti ve beklenen goller geldi. Ancak Galatasaray gibi büyük bir takımın 2-1'i bulduktan sonra maçı kapatması gerekirdi. Yenilen iki gol de basit hatalardan kaynaklandı. Aslan, kendi sahasında taraftarının desteğiyle turu rahat geçer.