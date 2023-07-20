Süper Lig devlerinden transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray devreye girdi
Süper Lig'de yeni sezon öncesi maçlar başlamadan transferde dev mücadele başladı. Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isim için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. İşte haberin detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ
Son olarak ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir transfer rekabeti doğuyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde iki ezeli rakibin o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.