Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Maycon'u Galatasaray istiyordu Fenerbahçe getiriyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, takımında yenilik çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Galatasaray'ın peşinde olan yıldız brezilyalıyı takıma katmak üzere. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Gelecek sezon için iddialı kadro kuran sarı-lacivertli ekip, yeni transfer arayışlarına devam ediyor.
Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku, Umut Nayir, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya, şimdiden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.