TRANSFER HABERİ: Maycon'u Galatasaray istiyordu Fenerbahçe getiriyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, takımında yenilik çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Galatasaray'ın peşinde olan yıldız brezilyalıyı takıma katmak üzere. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 09:33