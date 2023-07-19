Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - İtalyan devi yeni teklif hazırladı! Galatasaraylı yıldızdan vazgeçmiyorlar
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Avrupa'nın dev kulüpleri, sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerine talip. Son olarak İtalyan devi, Cimbom'un yıldız isminden vazgeçmiyor. Serie A ekibi, Galatasaray'a yeni teklif yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip son olarak Avusturya'da Sturm Graz ile hazırlık maçına çıktı.
Cimbom sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.