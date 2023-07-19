TRANSFER HABERİ - İtalyan devi yeni teklif hazırladı! Galatasaraylı yıldızdan vazgeçmiyorlar

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Avrupa'nın dev kulüpleri, sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerine talip. Son olarak İtalyan devi, Cimbom'un yıldız isminden vazgeçmiyor. Serie A ekibi, Galatasaray'a yeni teklif yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 06:40