Galatasaray transferde atağa kalktı! Mauro Icardi'nin yanına...

Transferde atağa kalkan Galatasaray'dan üst üste çok flaş hamleler geliyor. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli isimleri dahil etmek için yoğun çaba gösteriyor. Mauro Icardi harekatını bitirmek isteyen Cimbom, Arjantinli yıldızın yanına bir golcü daha takviye etmek istiyor. Kuramyların gözünde iki isim ön planda. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 06:41