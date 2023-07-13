Uzun pazarılıkların ardından Mauro Icardi transferini bitiren Galatasaray'dan bir forvet hamlesi daha geliyor.
Galatasaray transferde atağa kalktı! Mauro Icardi'nin yanına...
Transferde atağa kalkan Galatasaray'dan üst üste çok flaş hamleler geliyor. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli isimleri dahil etmek için yoğun çaba gösteriyor. Mauro Icardi harekatını bitirmek isteyen Cimbom, Arjantinli yıldızın yanına bir golcü daha takviye etmek istiyor. Kuramyların gözünde iki isim ön planda. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Arjantinli yıldızın arkasında yedek kalabilecek, gerektiğinde ise beraber oynayabilecek bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.
BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI
Takvim'in haberine Yönetimin ilk tercihi, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Cedric Bakambu.