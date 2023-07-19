Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan Dursun Özbek devreye girdi! Dev golcü ile resmen görüştü
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'nde 2. ön elemelerden katılacak. Sarı-kırmızılı ekip grup aşamasına kalmak için kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istiyor. Cimbom, dünya yıldızı ile temas kurarken Başkan Dursun Özbek, bizzat golcü oyuncu ile görüştü. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gözler yapılacak diğer transferlere çevrildi.
Cimbom'un Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.