Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transferde bir numaralı gündem maddesi Mauro Icardi...
Galatasaray'da Erden Timur ile Mauro Icardi arasında ağlatan diyalog!
Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray'ın transfer listesinde başı çeken isimler arasında yer alıyor. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'dan dolayı görüşmeler sekteye uğrarken, başkan vekili Erden Timur ile 30 yaşındaki golcü arasında duygusal bir diyalog yaşandığı kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan 30 yaşındaki yıldızla her konuda anlaşma sağlamıştı.
Hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Mauro Icardi'nin transferi, yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.