Son şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve turnuvada ilerlemek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Transfer sihirbazı Almanya'ya gidiyor! İşte görüşeceği sürpriz isim
Yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kazandı. Kadrosuna önemli takviyelere imza atmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte rota Almanya. Cimbom'da başkanvekili Erden Timur, operasyonu yönetecek isim oldu. İşte Aslan'ın yeni yıldızı... | Galatasaray haberleri
Son şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve turnuvada ilerlemek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Orta sahanın merkezine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Bayer Leverkusen'in futbolcusu Kerem Demirbay ile temas halindeydi.
Cimbom, Kerem Demirbay'dan sonra yine Almanya'dan yeni bir ismin peşine düştü.