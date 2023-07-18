Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 2-0 yenildikleri hazırlık maçının ardından GSTV'ye konuşan Buruk, kampta ağır idmanlar yaptıklarını belirterek, "Burada 4 tane maç oynadık. Bizim açımızdan bu maça kadar aslında hazırlık maçları daha iyi geçmişti. Bugün takım üzerinde kamp yorgunluğunun olduğunu, rakibimiz kadar maça motive olmadığımızı, fiziksel olarak da onlarla aynı tepkileri vermediğimizi gördük." dedi.

Avusturya takımlarının birbirine yakın futbol oynadığını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Bizim kadar kaliteli oyunculara sahip değiller ama takım oyununu bizden çok daha iyi oynadılar. Daha çok isteyen, mücadele eden, oyun içerisinde kalan taraf onlardı. Bu bir hazırlık kampıydı. Dün de uzun bir antrenman yaptık. Oyuncu değişikliklerini de çok fazla yaptık. Burada takımımızı en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi döneceğiz, dinleneceğiz. Ondan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız Zalgiris maçına hazırlanacağız. Kaybetmek hoşuma gitmiyor. Oyuncularımın da, kimsenin de hoşuna gitmiyor ama bu maçlardan da ders çıkartıyoruz. Değişik sistemlerle oynayan takımlara karşı da ne yapabileceğimizi görüyoruz. Genel olarak 10 günlük uzun bir kampın sonunda bu tür performanslar da çıkabiliyor. Kamp bizim için iyi geçti. Sakatlığımız yok. Sergio Oliveira önümüzdeki günlerde takımla başlayacak. Torreira'nın durumunu da döndükten sonra göreceğiz. Onun dışında da önemli şeyimiz yok. Yeni oyunculara, az oynayan oyunculara şans verdik. İyi bir kamp oldu. Bir tek son maçın performansını beğenmedim."

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle eşleşmeleri hakkında ise "Onların maçını seyretme şansım oldu. Maç birbirlerine yakın geçti. İki takım da pozisyona girdi. Hatta 78. dakika Zalgiris geriye düştü. Daha sonra 2-1 yaparak, maçı çevirmeyi başardı. İki takım da bizim kalitemizde değil. Bu bir eleme maçı. Herkes yüzde 100'nü verecek. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bizim için değişik olacak. Bunun için hazırlıklarımızı yapacağız. İlk maç deplasman, ikinci maç sahamızda. Bu durumu taraftarımızla kullanmaya çalışacağız. İsteğimiz ilk maçta deplasmanda kazanmak. Hiçbir maç kolay değil. Aramızdaki kadro farkı olursa olsun bunun hiç önemi yok. Orada en iyimizi yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.