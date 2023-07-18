Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, orta sahayı dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek istiyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray gözünü kararttı! Yıldız isme yeni teklif gidiyor
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, transferde de geri kalmıyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ManU'nun yıldız ismi için görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom ilk teklifte ret cevabı almasına karşın Başkanvekili Erden Timur, rezvizeye gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, orta sahayı dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek istiyor.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılıların hedefindeki oyunculardan birisi de Fred...
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