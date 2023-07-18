Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde taarruza geçti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray bu fırsatı kaçırmaz! Menajeri İstanbul'a geldi
Yeni sezonda şampyonluğun en büüyk adayı olmak isteyen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip dünyaca ünlü golcü için girdiği yarışta vites yükseltti. Futbolcunun menajeri, Galatasaraylı kurmaylar ile görüşmek için İstanbul'un yolunu tuttu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde taarruza geçti.
Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi.
Cimbom, Forvet için Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda mutlu sona yaklaştı.