TRANSFER HABERİ - Galatasaray bu fırsatı kaçırmaz! Menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezonda şampyonluğun en büüyk adayı olmak isteyen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip dünyaca ünlü golcü için girdiği yarışta vites yükseltti. Futbolcunun menajeri, Galatasaraylı kurmaylar ile görüşmek için İstanbul'un yolunu tuttu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40