TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'in yıldızına talip oldu! İlk temas kuruldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferde düğmeye bastı. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmzılı ekip dünyaca ünlü yıldız bir isim için harekete geçti. Cimbom, Bayern Münih'e yıldıza talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40