Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna yeni bir isim daha eklemek için düğmeye bastı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'in yıldızına talip oldu! İlk temas kuruldu
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferde düğmeye bastı. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmzılı ekip dünyaca ünlü yıldız bir isim için harekete geçti. Cimbom, Bayern Münih'e yıldıza talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılı takım Marcel Sabitzer için harekete geçti.
Bayern Münih, Avusturyalı orta sahayı kadroda düşünmüyor.