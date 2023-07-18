UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yıllardaki UEFA kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarını düzenlemek için 9 ülkenin futbol federasyonu başvuruda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 2026 ve 2027'deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti.
UEFA İcra Kurulu, toplam 8 final maçının düzenleneceği statları 2024'ün mayıs ayında belirleyecek.
2026 ve 2027'deki UEFA kulüp organizasyonlarının final maçlarını düzenlemeye aday olan federasyonlar şöyle:
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Macaristan: Puskas Arena
İtalya: San Siro Stadı
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
Almanya: Gelsenkirchen, Münih veya Stuttgart'taki statlardan biri
Norveç: Ullevaal Stadı
İskoçya: Hampden Park
UEFA AVRUPA LİGİ
Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig veya Stuttgart'taki statlardan biri
Romanya: Ulusal Stat
İskoçya: Hampden Park
Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
Almanya: Leipzig Stadı
İsrail: Teddy Stadı
Norveç: Ullevaal Stadı
İskoçya: Hampden Park
İsviçre: Cenevre Stadı
Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri