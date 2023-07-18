Son dakika Galatasaray transfer haberi: Önce feshedecek sonra İstanbul'a gelecek! Cimbom muradına eriyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da forvet konusunda gündemde Bakambu var. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu oyuncu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte Bakambu gelişmesi... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40