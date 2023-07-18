Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Önce feshedecek sonra İstanbul'a gelecek! Cimbom muradına eriyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da forvet konusunda gündemde Bakambu var. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu oyuncu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte Bakambu gelişmesi... GS SPOR HABERLERİ
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
Yaptığı transferler ve gündemine aldığı isimlerle taraftarına büyük heyecan yaşatan Cimbom'un son transferi Cedric Bakambu olacakmış gibi görünüyor.
Galatasaray'ın, 32 yaşındaki Kongolu forvetin transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.