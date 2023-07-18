Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! Hedefteki isim...

Son şampiyon Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullanan sarı-kırmızılı takım, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu da renklerine bağladı. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Cimbom için, Çek basını flaş bir transfer iddiasında bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 17:07