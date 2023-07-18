Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! Hedefteki isim...
Son şampiyon Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullanan sarı-kırmızılı takım, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu da renklerine bağladı. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Cimbom için, Çek basını flaş bir transfer iddiasında bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda hem aynı başarıyı tekrarlamak hem de Devler Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için transferde gaza bastı.
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu da renklerine bağladı.