Son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında Macaristan ekibi FC Csakvar ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - FC Csakvar maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
GALATASARAY - FC CSAKVAR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30'da başladı.
CANLI ANLATIM:
Galatasaray - FC Csakvar: 4-1
GOLLER: 3' Olimpiu Morutan, 51' Kaan Ayhan, 56', 59' Nicolo Zaniolo / 47' Nandor
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galatasaray: Jankat, Dubois, Emin, Metehan, Ali Turap, Kaan, Özgür Baran, Morutan, Emre Kılınç, Mertens, Zaniolo.
FC Csakvar: Armin, Noel, Daniel, Barna, Benedek, David, Avrel, Denes, Nandor, Aron, Zoard.