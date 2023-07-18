Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın son durumunu aktardı. Arjantinli yıldızla imza atılması beklendiğini dile getiren Okan Buruk, Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade etti. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi için kiralayabiliriz."

"Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur. Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz."

"1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. 25 Temmuz'da ön eleme maçımız var. Ancak transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan durumu var. Türkiye'de yayın gelirleri düştü, eridi. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil.

"Analiz ekibinden Yılmaz Hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi izliyor. Rövanş maçını da izleyecek. Zalgris daha güçlü takım ama ilk maçı sahasında kazanamadı. Struga şimdi evinde oynayacak. Kim gelirse gelsin, biz öndeyiz. Galatasaray favori çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmada da Galatasaray favori. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz."

"Fenerbahçe'ye karşı son maç 3-0'lık galibiyet, taraftarın katılımı... Muhteşem bir şekilde ligi bitirdik, inşallah aynı şekilde başlayacağız."

"Taraftara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Onlara yakışır şekilde Galatasaray sahada olacak, merak etmesinler."

"Sergio Oliveira toparladı, İstanbul'a döndükten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Döndükten sonra Torreira'nın da durumunu göreceğiz. Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki oyuncununda dönebileceğini düşünüyorum."