Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur bombayı patlatıyor

2023-2024 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray, transferde ise ince eleyip sık dokuyor. Önümüzdeki yıl şampiyon unvanını korumak ve 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen G.Saray'ın liste başında ise Mauro Icardi bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçen yönetim ve Erden Timur, yıldız futbolcu için harekete geçti ve Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte son gelişmeler ve transferin ayrıntıları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 10:11