Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Okan Buruk '10'u istiyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferde sessizlik sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un listesinin ilk sıralarında yazılan yıldız isim için yönetim Almanya çıkarması yapacak. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürüyor.
Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar Kaan Ayhan'ın bonservisini alırken, Leipzig'den de Angelino'yu kiraladı.
Buruk'un takviye yapılmasını istediği bölgeler arasında orta saha da yer alıyor.