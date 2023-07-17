Galatasaray stoper mevkisi için de büyük yol aldı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Nelsson...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferde bir süredir sessizlik devam ederken başkanvekili Erden Timur'un gizli yürüttüğü operasyonun detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar hem Nelsson'un satışına onay verip kasayı dolduracak hem de takasla birlikte bedavaya stoper sorununu çözecek. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray stoper mevkisi için de büyük yol aldı.
Angelino ve Halil'i renklerine bağlayan Aslan, Londra'da Davinson Sanchez için görüşme yaptı.
İşte olayın perde arkası: Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, son 4 günde Avusturya- Almanya-Türkiye-İngiltere arasında tam 9 uçuş gerçekleştirdi.