Timur'dan dev operasyon! Nelsson'un yerine...
G.Saray'dan Almanya çıkarması!
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:38
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:37
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Tadic'ten taraftara büyük övgü! Tadic'ten taraftara büyük övgü! 23:03
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Timur'dan dev operasyon! Nelsson'un yerine... Timur'dan dev operasyon! Nelsson'un yerine... 22:13
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F.Bahçe Zaha transferini bitiriyor! Kısa süre içerisinde... F.Bahçe Zaha transferini bitiriyor! Kısa süre içerisinde... 21:41
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