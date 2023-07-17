TRANSFER HABERİ: Galatasaray aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Nelsson...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transferde bir süredir sessizlik devam ederken başkanvekili Erden Timur'un gizli yürüttüğü operasyonun detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar hem Nelsson'un satışına onay verip kasayı dolduracak hem de takasla birlikte bedavaya stoper sorununu çözecek. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 06:40